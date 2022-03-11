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British American Tobacco уходит из России

Анна Касаткина
22:00 11.03.2022
Бизнес в России в нынешних условиях больше не является устойчивым, считают в компании.
British American Tobacco уходит из России
© Фото: Lex Guerra, Unsplash
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Один из крупнейших в мире производителей табака, компания British American Tobacco (BAT) решила покинуть российский рынок. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно заявлению, в компании считают, что бизнес в России в нынешних условиях больше не является устойчивым.

«Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством... После завершения работы BAT больше не будет присутствовать в России», - говорится в сообщении.

Ранее в среду, 9 марта, BAT заявила о приостановке инвестиций и пересмотре маркетинговой активности в РФ.

British American Tobacco основана в Англии в 1902 году, по состоянию на 2019 год она является крупнейшим производителем сигарет в мире по чистым продажам. В РФ BAT выпускает такие марки сигарет как «Ява», Kent, Lucky Strike, Vogue, Rothmans, Pall Mall, а также табачные стики Glo.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Из-за спецоперации ряд государств ввели в отношении РФ серьезные санкции, многие частные компании временно покинули российский рынок.

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