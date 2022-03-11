Компания «Ситимобил» прекратит свою деятельность

Компания «Ситимобил» объявила об окончании своей деятельности. Об этом говорится в заявлении акционеров компании.

«Акционеры сервиса городской мобильности „Ситимобил“ приняли решение о прекращении деятельности компании», - сказано в заявлении.

Как отметили в компании, обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках законодательства. При этом в заявлении сказано, что сервис каршеринга компании «Ситидрайв» продолжит свою работу.

«Ситимобил» работал в 80 городах Российской Федерации и объединял в себе несколько сервисов, связанных с городской мобильностью. Помимо заказа такси, он предоставляет услуги каршеринга и аренды электросамокатов.