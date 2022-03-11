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ФСБ показала кадры задержания лжеминеров в России и Белоруссии

Ян Брацкий
14:26 11.03.2022
Задержанные подозреваются в рассылке анонимных электронных писем с угрозами минирования школ и детских садов.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Опубликованы видеокадры задержания восьми участников интернет-сообщества, подозреваемых в причастности к лжеминированию. Спецоперация прошла в России и Белоруссии. На кадрах оперативной съемки молодые люди, младшему из которых 13 лет. Никто из них не оказал сопротивления бойцам спецназа.

«ФСБ РФ совместно с МВД и СК РФ во взаимодействии с KГБ Республики Белоруссия на территории России и Белоруссии задержаны восемь участников интернет-сообщества возрастом от 13 лет до 21 года, причастных к массовому распространению с декабря 2021 года анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти», - цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ РФ.

По факту произошедшего следствие возбудило уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ, которая предусматривает санкции в виде лишения свободы до пяти лет. В настоящий момент оценивается ущерб, причиненный деятельность интернет-сообщества и степень вины каждого из его участников.

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