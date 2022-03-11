Эффект бумеранга: как антироссийские санкции Запада повлияли на жизнь жителей стран ЕС

Евросоюз достиг предела своих возможностей по финансовым санкциям против России. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, проблематичен сейчас и отказ от поставок газа и нефти из нашей страны - слишком велик уровень импорта. Тем временем, цены на топливо в Европе на фоне давления на Москву растут практически каждый день, а вместе с ними и недовольство граждан.

Цепная реакция. В Германии вместе с резким ростом цен на бензин и дизтопливо дорожает и главный национальный напиток.

А итальянцам сейчас только и остается, что шутить о ценах на топливо. Народная сатира уже представляет ближайшее будущее.

Ценники на автозаправочных станциях ежедневно не успевают менять и за океаном. В США стоимость бензина взлетает на глазах и бьет все исторические рекорды. В интернете набирает популярность мем о том, что бензин в Соединенных Штатах теперь дороже, чем в знаменитом фильме «Я - легенда» про постапокалипсис.

Белый дом в лице Джо Байдена по-прежнему просит американцев потерпеть ради Украины и в росте цен на топливо винит Москву. На фоне запрета в США импорта российских энергоресурсов на мировом рынке поползли вверх цены на нефть.

А это уже вполне ожидаемая реакция европейцев на топливный кризис. Во Франции протестующие блокируют один из нефтеперерабатывающих заводов с требованием вернуть старые цены на бензин. А в той же Молдавии, например, и вовсе кто как может запасается топливом впрок, ожидая еще большего подорожания.

Эксперты заявляют, что Европа сейчас переживает эффект бумеранга после жестких экономических санкций против России. Оказалось, что в этой тотальной финансовой войне Старый Свет вредит самому себе.

Аналитики одного из крупнейших банков Швеции уже предрекают стране настоящий «инфляционный шок» с неминуемым повышением потребительских цен.

Разорвать сложные переплетения финансовых и экономических связей между Россией и Европой абсолютно безболезненно на деле оказалось не так-то и просто. Возможно, поэтому многие европейские страны и не спешат вслед за США и Великобританией отказываться от российских энергоресурсов и в первую очередь, конечно, газа.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он отмечал, что для защиты Луганской и Донецкой народных республик необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран ввели санкции против России.