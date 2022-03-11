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Эффект бумеранга: как антироссийские санкции Запада повлияли на жизнь жителей стран ЕС

Виктория Ивашечкина
Роман Закурдаев
01:15 11.03.2022
Цены на топливо в Европе на фоне давления на РФ растут практически каждый день, вызывая недовольство граждан.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Pixabay
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Евросоюз достиг предела своих возможностей по финансовым санкциям против России. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, проблематичен сейчас и отказ от поставок газа и нефти из нашей страны - слишком велик уровень импорта. Тем временем, цены на топливо в Европе на фоне давления на Москву растут практически каждый день, а вместе с ними и недовольство граждан.

Цепная реакция. В Германии вместе с резким ростом цен на бензин и дизтопливо дорожает и главный национальный напиток.
А итальянцам сейчас только и остается, что шутить о ценах на топливо. Народная сатира уже представляет ближайшее будущее.

Ценники на автозаправочных станциях ежедневно не успевают менять и за океаном. В США стоимость бензина взлетает на глазах и бьет все исторические рекорды. В интернете набирает популярность мем о том, что бензин в Соединенных Штатах теперь дороже, чем в знаменитом фильме «Я - легенда» про постапокалипсис.

Белый дом в лице Джо Байдена по-прежнему просит американцев потерпеть ради Украины и в росте цен на топливо винит Москву. На фоне запрета в США импорта российских энергоресурсов на мировом рынке поползли вверх цены на нефть.

А это уже вполне ожидаемая реакция европейцев на топливный кризис. Во Франции протестующие блокируют один из нефтеперерабатывающих заводов с требованием вернуть старые цены на бензин. А в той же Молдавии, например, и вовсе кто как может запасается топливом впрок, ожидая еще большего подорожания.

Эксперты заявляют, что Европа сейчас переживает эффект бумеранга после жестких экономических санкций против России. Оказалось, что в этой тотальной финансовой войне Старый Свет вредит самому себе.

Аналитики одного из крупнейших банков Швеции уже предрекают стране настоящий «инфляционный шок» с неминуемым повышением потребительских цен.

Разорвать сложные переплетения финансовых и экономических связей между Россией и Европой абсолютно безболезненно на деле оказалось не так-то и просто. Возможно, поэтому многие европейские страны и не спешат вслед за США и Великобританией отказываться от российских энергоресурсов и в первую очередь, конечно, газа.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он отмечал, что для защиты Луганской и Донецкой народных республик необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран ввели санкции против России.

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