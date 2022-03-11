Путин согласился с предложением привлечь добровольцев на Украину

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», - сказал Путин.

Западные страны, отметил глава государства, давно привлекают наемников для участия в боевых действия и делают это не скрываясь, грубо нарушая нормы международного права.

Кроме того, президент поддержал инициативу министра обороны Сергея Шойгу передать трофейное вооружение западного производства в руки армий ДНР и ЛНР.

«Что касается поставок вооружения западного типа, которое оказалось в руках российской армии - я поддерживаю передачу их в воинские подразделения Луганской и Донецкий народных республик. Если нужны решения на моем уровне, то я готов», - заверил российский лидер.

О необходимости усилить оборону западных рубежей России Владимир Путин поручил министру обороны Шойгу подготовить отдельный доклад.