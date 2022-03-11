«Европа ощутит волну»: в МИД РФ заявили о готовности к санкциям Запада

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия готова противостоять санкциям и другим ограничениям со стороны Запада.

«То, что мы готовы выстоять, это понятно. С одной стороны, без паники, с другой стороны, без какого-то шапкозакидательства или без показного безразличия», - подчеркнул дипломат в интервью «Известиям».

Кроме того, Панкин отметил, что сами санкции не пройдут незамеченными для инициаторов. Дипломат заявил, что взаимозависимость экономики РФ с другими странами в некоторых случаях достигает 50%.

«Европа ощутит волну последствий от антироссийских санкций, но это не будет связано с энергетикой, Россия исполнит обязательства», - подчеркнул Панкин.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких санкций со стороны иностранных государств, многие частные компании приостановили свою деятельность на российском рынке.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что экономика России адаптируется к санкциям, введенных западными странами, что в итоге приведет к ее независимости.

По его словам, давление санкциями на Россию оказывалось всегда, но сейчас эти ограничения имеют комплексный характер, они создают для РФ определенные трудности.