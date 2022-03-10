Конгресс США выделил Украине и ЕС почти $14 млрд финансовой помощи

Палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год на 1,5 триллиона долларов. В этот пакет также включена финансовая помощь официальному Киеву и европейским союзникам Вашингтона почти на 14 миллиардов долларов. Прямая трансляция голосования конгрессменов велась на официальном сайте ведомства.

Выделенные средства пойдут в том числе на продолжение военной помощи Украине и укрепление «восточного фланга» НАТО.

Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее главной целью является демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны особо подчеркнули, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам. Гражданскому населению ничего не угрожает.