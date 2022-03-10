В ООН призвали отказаться от санкций, наносящих ущерб обычным гражданам

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против двусторонних санкций, которые наносят ущерб обычным гражданам. С таким заявлением выступил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Наша принципиальная позиция всегда была, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам. Это наша позиция», - цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Заявление представителя ООН прозвучало на фоне беспрецедентного санкционного давления на Россию. Ограничения, введенные США и странами Евросоюза, уже коснулись ведущих российских банков, госкомпаний и стали ответом на проводимую Москвой специальную военную операцию по защите Донбасса.

Президент Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля. Главная цель - демилитаризация и денацификация Украины, подчеркнул глава государства. Он призвал бойцов ВСУ сложить оружие и прекратить сопротивление. Мирным гражданам ничего не угрожает, в свою очередь подчеркнули в Минобороны РФ.