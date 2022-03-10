Шанс на другую жизнь: как российские врачи спасают тяжело больных детей из Донбасса

Специалисты педиатрического института в Санкт-Петербурге уже восемь лет спасают маленьких пациентов из Донбасса с тяжелыми заболеваниями. За это время хирурги провели десятки сложнейших операций детям. Каждая из них стала чуть ли не единственным шансом для них вылечиться и вернуться к нормальной жизни.

Маленькое сердце полуторагодовалого Дамира бьется неровно. У мальчика - врожденный порок 2-ой степени. В родной Горловке с таким диагнозом он бы не выжил. Цель операции - восстановление сердечной перегородки. Обычно такие вмешательства делают в первые месяцы или даже дни жизни ребенка, но на родине в Донецкой Народной республике такую сложную операцию выполнить было невозможно, поэтому на помощь пришли врачи из петербургского педиатрического университета Спасает Дамира один из лучших детских кардиохирургов России - Андрей Нохрин. Операция миниинвазивная - на открытом сердце через маленький разрез на боку ребенка.

«Мы добиваемся минимальной операционной травмы, что позволяет очень быстро восстановиться пациенту и вернуться к обычному образу жизни. Физические нагрузки после радикальной коррекции порока сердца уже через 5-6 месяцев доступны детям в полном объеме», - рассказал руководитель кардиохирургической службы СПбГПМУ Андрей Нохрин.

Пока идет операция, мама Дамира не может найти себе места, перебирает вещи на его детской кроватке в палате. Им удалось выехать из Горловки в середине февраля. Уезжала в отчаянии и только здесь появилась надежда

«Сказали, все будет хорошо, не переживайте, все сделаем и все будет хорошо. Я пережила и 15-й и 14-й годы, никуда не выезжали, были там в Горловке. Собираемся после операции обратно», - поделилась Анна Панчулова.

У Анны четверо детей, старшие вместе с ее сестрой Ольгой остались в Горловке, где живут под постоянными обстрелами украинской артиллерии, что подтверждает звонок сестре.

За восемь лет войны в Донбассе сюда, в педиатрический университет, вывезли более 500 детей с тяжелейшими пороками сердца и другими патологиями. Украинские клиники лечить их отказывались - поэтому медики народных республик обращались в Минздрав России, и с помощью благотворительного фонда «Доктора Лизы» детей доставляют в стационары нашей страны.

Петербургские врачи десятки раз летали в командировки в больницы Симферополя и Ростова-на-Дону, где оперировали детей из Донецка и Луганска. Пациентов в критическом состоянии приходится эвакуировать самолетами МЧС.

«Обращала внимание определенная безнадежность в глазах больше мам, а не детей. Всегда было очень приятно наблюдать, когда эта безнадежность сменялась оптимизмом, уверенность. Во время эвакуации с мамами особо не поговоришь, но потом мы с ними общались и видишь, как у них меняется настроение, они становятся позитивными, появляется вера какая-то», - признался заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии клиники СПбГПМУ Алексей Яковлев.

У Арины тоже врожденный порок сердца, точнее - был. Вместе с мамой Людмилой они приехали в Петербург из под Луганска и здесь девочку спасли - операция прошла успешно.

«Спасибо всем огромное, дай вам Бог здоровья, потому что то, что мы пережили здесь, то что она жива, перенесла такую сложнейшую операцию - спасибо огромное», - поблагодарила мама девочки Людмила Кулешова.

Уже через несколько дней девочку с мамой ждет выписка. Они хотят вернуться домой - под Луганск, где мечтают жить под мирным небом.