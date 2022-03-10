Путин обсудит с кабмином меры по минимизации последствий санкций

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет совещание с кабинетом министров с основной темой «Меры по минимизации последствий санкций для российской экономики». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Утром 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Главной ее целью глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Коллективный Запад на это решение отреагировал введением экономических санкций. Ограничения затронули работу крупнейших банков, государственных компаний и физических лиц. Сегодня в Европе обсуждается вопрос отказа от российского газа и нефти. В ряде случаев Москва приняла зеркальные меры.