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Путин обсудит с кабмином меры по минимизации последствий санкций

Ян Брацкий
06:24 10.03.2022
Экономические санкции западных стран стали ответом на проводимую Россией специальную военную операцию по защите Донбасса.
Путин обсудит с кабмином меры по минимизации последствий санкций
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет совещание с кабинетом министров с основной темой «Меры по минимизации последствий санкций для российской экономики». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Утром 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Главной ее целью глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Коллективный Запад на это решение отреагировал введением экономических санкций. Ограничения затронули работу крупнейших банков, государственных компаний и физических лиц. Сегодня в Европе обсуждается вопрос отказа от российского газа и нефти. В ряде случаев Москва приняла зеркальные меры.

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