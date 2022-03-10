Стихшие звуки выстрелов: как донецкий Бугас перешел под контроль Народной милиции ДНР

В Бугасе впервые за две недели появилась сотовая сеть и наконец стихли звуки выстрелов. Населенный пункт перешел под контроль Народной милиции ДНР. Многие впервые за долгое время смогли выйти из подвалов, а еще российские военные раздали им гуманитарную помощь - продукты, лекарства и вещи.

Восьмилетняя Лена за две недели жизни в подвале научилась собирать мебель, правда игрушечную. Пустые коробки из-под спичек - их сейчас уходит много - она склеивает между собой и делает шкаф для кукольной одежды. Семья из девяти человек укрывается от обстрелов ВСУ в подвале многоквартирного двухэтажного дома в Бугасе Волновахского района, отбитого ополченцами ДНР у националистов. Вернуться в квартиру пока нет ни возможности. Связь отсутствует, как и электричество - свет дают свечи, газа - нет. Еду готовят на пропане, которого осталось всего половина баллона.

В Бугасе прописаны тысяча человек. Но на самом деле проживают в два раза меньше. За восемь лет 500 жителей покинули дома, желая жить в спокойствии. В начале февраля из Бугаса сбежал и староста. Сельчанам теперь помогает его заместитель - Александра. Она выходит из подвала, чтобы раздать людям гуманитарную помощь.

Сейчас Народная милиция ДНР зачищает дома, в которых могли спрятаться боевики. Во дворах работают саперы. Народная милиция проходит село сквозным способом - то есть быстро и без остановок, чтобы не попасть под прицельный огонь националистов. Таким образом, безопасности мирных жителей ничего не угрожает.

Все коммуникации уничтожены украинскими военными. Так они отомстили местным жителям за отказ расквартировать вооруженные силы Украины в Бугасе.

Один из двух домов этой семьи разбомбили ВСУ. Пожилые люди со внуком прячутся в погребе. На улицу выходят разве что в магазин. Разграбленный не работает, но приезжают продавцы из Донецка, что-то подвозят ополченцы из ДНР. Местные тоже помогают защитникам Донбасса - кормят, правда еду греть приходится на костре.

Народная милиция ДНР при поддержке Вооруженных сил России блокировала националистов с севера и с юга между селами Бугас и Рыбинское. Системами залпового огня град наносятся точные удары по позициям украинских подразделений в карьерах, где они глубоко окопались и пока выбрасывать белый флаг не собираются. Сегодня флаг ДНР водрузили над администрацией Новотроицка.

В Бугасе впервые за две недели появилась сотовая сеть. Возможностью поговорить с родственниками сразу же воспользовались солдаты Народной милиции. Успокаивают родных под звуки выстрелов из орудий.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины, как позже уточнил российский глава.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Андрей Работнов, Станислав Иващенко