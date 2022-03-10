Британские ВС заявили о нескольких сбежавших на Украину солдатах

Вооруженные силы Великобритании сообщили о том, что несколько британских солдат ушли в самоволку и, возможно, отправились на Украину.

«Нам известно о небольшом количестве солдат, которые не подчинились приказам и отсутствовали без разрешения, и, возможно, отправились на Украину в личном качестве», - заявил представитель ВС страны, передает Sky News.

Он также рассказал, что Вооруженные силы «активно и решительно призывают их вернуться в Великобританию». При этом, как сообщает СМИ со ссылкой на представителя ВС, военным запрещено выезжать на Украину, в противном случае они столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями.

Ранее государственный министр МВД и член палаты лордов Британии Сьюзан Уильямс предложила внести поправки в закон о гражданстве, согласно которым у властей королевства будет больше оснований отказать россиянам во въезде в страну.

Кроме того, глава Минтранса Соединенного Королевства Грант Шэппс сообщил, что власти Великобритании получили возможность задерживать любой российский самолет, оказавшийся в воздушном пространстве страны.

Недружественные шаги Британии связаны с проводимой РФ на территории Украины специальной операцией по защите населения Донбасса, о которой 24 февраля объявил российский президент Владимир Путин.