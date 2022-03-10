СМИ: в России отменили экзамены по английскому языку IELTS

Международная система оценки знания английского языка IELTS отменила все экзамены на территории России. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

«В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации», - передает СМИ по ссылкой на письмо IELTS.

Также утверждается, что планировавших сдавать тест граждан РФ предупредили об отмене экзаменов «в связи с обострением внешнеполитической обстановки». Организаторы тестов, как передает издание, предлагают перенести денежные средства, уплаченные за экзамен, на курсы по подготовке к нему. В противном случае деньги будут заморожены до возобновления первых экзаменационных сессий в России.

В компании также подчеркнули, что будут «прикладывать все усилия для скорейшей организации экзаменов».

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины российской армией специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Сразу после этого ряд государств и частных иностранных компаний заявили о введении ограничений в отношении России.