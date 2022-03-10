Генпрокуратура приняла меры по защите прав россиян при возврате просроченной задолженности

Генеральная прокуратура РФ приняла меры по защите прав россиян при возврате просроченной задолженности. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что состояние законности в данной сфере остается в числе приоритетов деятельности ГП.

«С 2019 года прокурорами пресечено 1,5 тыс. нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 400 лиц. Существенную проблему представляют действия структур, не наделенных статусом специализированной организации по взысканию долгов. Используемые ими методы воздействия нуждаются в уголовно-правовой оценке», - информирует Генпрокуратура.

Так, по данным ведомства, в Санкт-Петербурге была пресечена деятельность организованной преступной группы с участием ранее судимых уроженцев Азербайджана и Армении, которые под видом коллекторов вымогали у граждан денежные средства в счет несуществующих задолженностей. В отношении членов данной группы было возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 163 (вымогательство) УК РФ.

«Приняты меры реагирования по фактам оказания психологического давления на людей, унижения их чести и достоинства, дискредитации в обществе, неправомерного использования персональных данных. Как правило, жертвами становились социально уязвимые граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, долги которых представляли собой кредиты на незначительные суммы», - информирует ГП РФ.

Также сообщается, что в городе Ставрополе прокурором по размещенным в сети «Интернет» сведениям было инициировано уголовное преследование коллекторов, более года угрожавших лишением имущества и жизни страдающей эпилепсией девушке-инвалиду с детства.

В Новосибирской области после вмешательства прокурора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 (самоуправство) Уголовного кодекса РФ в связи с запугиванием телесными повреждениями одинокой матери малолетнего ребенка, которая ранее потеряла работу, из-за чего не смогла выплатить заем в размере 22 тысячи рублей.

«По требованию прокурора в г. Новороссийске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 (вымогательство) УК РФ по факту угроз женщине-инвалиду с ДЦП, которая не смогла своевременно возвратить займ в пользу микрофинансовой организации. Вымогатели не только угрожали ей применением физического насилия, но и разместили в социальных сетях не соответствующую действительности и порочащую ее информацию», - также рассказали в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

После вмешательства прокуроров в Воронежской области и городе Севастополе была прекращена неправомерная практика взаимодействия коллекторов с должниками в ночное время. Всех виновных привлекли к административной ответственности с наложением штрафов.

В сообщении ведомства подчеркивается, что очень часто взысканием просроченной задолженности занимались лица, которым запрещено это делать.

«В Тюменской области прокурор добился отстранения от должности генерального директора коллекторского агентства, не исполнившего судебные решения о возмещении государству налогов и ущерба, причиненного коррупционным преступлением, на сумму 1,5 млн. рублей», - объяснили в прокуратуре.

Сейчас сотрудники ГП РФ продолжают выявляться факты неправомерного привлечения коллекторских организаций в сферы, деятельность в которых они осуществлять не могут в силу закона. Так, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новгородской области неправомерно передал долговому агентству право на взыскание задолженности с граждан. По требованию прокурора незаконное соглашение было расторгнуто.

Наряду с нарушениями, которые допускаются коллекторскими организациями, в деятельности Федеральной службы судебных приставов, являющейся уполномоченным органом в данной сфере, также обнаружились недостатки.

«Судебные приставы не обеспечивали соблюдение требований к ведению реестра специализированных организаций и полноту осуществления государственного контроля (Иркутская, Нижегородская, Липецкая, Ростовская, Тульская области и др.)», - сказано в сообщении надзорного ведомства.

В Пензенской области был уволен судебный пристав, который, невзирая на неоднократные заявления, более девяти месяцев не принимал меры к пресечению фактов психологического давления на должника.

От директора ФССП России Генпрокуратура потребовала повысить эффективность работы по противодействию незаконной коллекторской деятельности и усилить ведомственный контроль.

«При этом возможности судебных приставов по обеспечению законности остаются ограниченными. В государственный реестр внесены сведения о 421 коллекторском агентстве. Наряду с ними возвратом долгов занимаются 1266 микрофинансовых и иных подобных структур», - подчеркнули в ГП РФ.

В подготовленном Министерством юстиции России проекте закона учтены предложения Генеральной прокуратуры Российской Федерации Правительству Российской Федерации - распространить государственный контроль ФССП РФ на все организации, которые производят взыскание денежных средств с населения.

Повышению уровня защиты прав и законных интересов граждан также могло бы способствовать установление административной ответственности кредитора за передачу им или его агентом права совершения действий, которые направлены на возвращение просроченной задолженности, лицам, не включенным в государственный реестр.

О названной инициативе проинформирован президент Российской Федерации, а также председатель правительства РФ.

Соблюдение законодательства в сфере защиты прав граждан при возврате просроченной задолженности остается на контроле Генеральной прокуратуры России.