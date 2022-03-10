Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны

Авиакомпания Turkish Airlines с четверга, 10 марта, временно изменила условия продажи билетов для граждан России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Turkish Airlines временно приостанавливает возможность осуществления продаж билетов с маршрутами за пределами России», - говорится в сообщении.

Как подчеркивается, нельзя, например, приобрести билеты по маршруту Мадрид - Стамбул - Мадрид или Стамбул - Нью-Йорк. Сейчас оформление билетов возможно только «с вылетом/прилетом из/в Россию».

Россияне и дальше смогут летать из России в Турцию и обратно, а также в третьи страны с обязательной посадкой в Турции и таким же образом обратно. При этом купить отдельный билет из Турции в другую страну уже нельзя.

Несколькими днями ранее Росавиация посоветовала авиакомпаниям РФ ограничить рейсы за рубеж. Ведомство также порекомендовало гражданам России использовать коммерческие рейсы иностранных компаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией из-за признания РФ независимости ЛНР и ДНР и проведения военной спецоперации.

Подчеркивалось, что россияне смогут вернуться на родину рейсами российских или зарубежных перевозчиков, к примеру, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим