Умер экс-солист группы «Отпетые мошенники»
Родственники артиста пока не хотят разглашать информацию о причинах его смерти.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: tomchaos, Instagram
Бывший участник музыкальной группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (настоящее имя - Вячеслав Зинуров) скончался. Эту информацию «Звезде» подтвердил его концертный директор Линар Сафиуллин.
По данным СМИ, у 50-летнего артиста 10 марта было запланировано два интервью, однако он не вышел на связь.
«Я подтверждаю, что Вячеслав Зинуров умер», - сказал Сафиуллин.
Он добавил, что родственники артиста пока не хотят разглашать информацию о причинах его смерти.
Том Хаос прославился благодаря своему участию в группе «Отпетые мошенники». Он выступал в коллективе с момента его основания в 1996 году до 2021 года.