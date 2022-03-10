Умер экс-солист группы «Отпетые мошенники»

Бывший участник музыкальной группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (настоящее имя - Вячеслав Зинуров) скончался. Эту информацию «Звезде» подтвердил его концертный директор Линар Сафиуллин.

По данным СМИ, у 50-летнего артиста 10 марта было запланировано два интервью, однако он не вышел на связь.

«Я подтверждаю, что Вячеслав Зинуров умер», - сказал Сафиуллин.

Он добавил, что родственники артиста пока не хотят разглашать информацию о причинах его смерти.

Том Хаос прославился благодаря своему участию в группе «Отпетые мошенники». Он выступал в коллективе с момента его основания в 1996 году до 2021 года.