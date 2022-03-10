Из Ростова самолетом: Ил-76 ВКС РФ перевозят гуманитарную помощь для жителей Украины

Доставку очередной партии гуманитарной помощи для Украины организуют российские военные. Продовольствие - муку, сахар, масло, крупы, - предметы первой необходимости, детские игрушки получат жители нескольких населенных пунктов в Запорожской области. Самолеты ВКС России с грузом вылетели из Ростова-на-Дону. Там работала наш корреспондент Ксения Николаева. А Виктория Косогляденко уже встретила их в Крыму.

«Отсюда одновременно может работать и истребительная авиация, а также приземляться тяжелые борта. Но сейчас он задействован для гуманитарной миссии», - прокомментировала корреспондент из Ростова-на-Дону.

Начинается загрузка первой партии гуманитарной помощи жителям Украины. Всего военно-транспортными самолетами отправят около ста тонн груза.

В коробках только самое необходимое. Продуктовые наборы: крупы, тушенка, макароны. А также детские игрушки , постельные принадлежности, средства личной гигиены. Все это отправят пятью бортами в Крым.

«Все точно. Минута в минуту. По транспортной авиации сейчас просто можно часы сверять. Никаких задержек и промедлений. Ведь гуманитарку уже очень ждут во многих областях Украины», - прокомментировала корреспондент из Крыма.

В один Ил загрузили ровно столько, сколько поместится в грузовик. Все расфасовано по коробкам и распределено по категориям для удобства. Пока другие транспортники еще на подлете, разгрузка первого приземлившегося борта уже начинается.

Чтобы максимально ускорить процесс выгрузки, военнослужащие выстроились в живую цепочку, передают гуманитарные грузы из рук в руки.

Чтобы не терять время и побыстрее доставить такой нужный груз, слаженно и быстро работают все - и вооруженные силы, и силы МЧС.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо