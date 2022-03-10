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Воссоединение семей и сгоревшие украинские танки: как идет наступление ДНР в Донбассе

Олег Лавров
18:52 10.03.2022
Все эти дни из Новотроицкого вели артобстрел по соседним селам. Освобождение означает приход мирной жизни для десятков тысяч жителей республики. И приближает долгожданное освобождение Волновахи. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мы подвозим Веру Колодий - тещу капитана отделения разведки Народной милиции ДНР. Он погиб ровно год назад, спасая сослуживцев, позицию которых окружили. Сергей с позывным Бэрик подавался на мине. В родном селе Бугас Вера Геннадьевна не была восемь лет. По телефону любезностями обмениваться было нельзя. Все звонки прослушивались.

При встрече родня не может сдержать эмоций. После крепких объятий с сыном они обмениваются последними новостями. Хозяин дома показывает подвал где они прятались четверо суток во время бомбежек. Жили здесь всей улицей, а это 28 человек.

В Бугасе сейчас спокойно. Когда съемочная группа работала здесь два дня назад, обстрелы по окраинам не прекращались. Сегодня нас интересует иная позиция - максимально близкая к линии фронта.

Западная часть села еще под контролем ВСУ. Поэтому перемещаться здесь надо крайне аккуратно. Двигаемся по селу перебежками, группами не более двух человек. Пройдя несколько метров, встречаем разорванную в клочья броню.

Военнослужащий с позывном Мазай рассказывает, что неприятельский танк поразили с первого выстрела с фланга. Внутри сдетонировал боекомплект.

Части танка разлетелись в разные стороны на несколько десятков метров Гусеница пробила стену дома. Соседнему двору досталось не меньше. Каток прилетел к дому. На соседней улице лежат тела военнослужащих ВСУ.

Все эти дни отсюда вели артобстрел по соседним селам. Освобождение Новотроицкого означает приход мирной жизни для десятков тысяч жителей республики. И приближает долгожданное освобождение Волновахи. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо

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