Гроза украинской техники: как работают по противнику ударные вертолеты армейской авиации

Армейская авиация ВКС ликвидирует бронетехнику и военные объекты Украины днем и ночью. Кадры работы ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52 опубликовало Минобороны. Экипажи «Ночных охотников» и «Аллигаторов» используют весь боевой потенциал своих машин - от автоматической пушки до управляемых и неуправляемых ракет. Подробнее расскажет Павел Кольцов.

Ми-28Н, он же «Ночной охотник», эффективен в любое время суток и практически в любых метеоусловиях. Один из уникальных вертолетов, способных на фигуры высшего пилотажа. Почти беззвучно они подходят к позициям украинских националистов на предельно малой высоте. Огонь ведется из 30-миллиметровой пушки.

По укреплениям и бронетехнике противника удар наносится неуправляемыми авиационными ракетами.

С военного аэродрома в небо поднимается звено «Аллигаторов». Визитная карточка вертолета Ка-52 - это соосные винты. Благодаря такой конструкции «Аллигаторы» отличаются феноменальной живучестью. Машина способна сесть даже с критическими повреждениями. Уверенности экипажу добавляют система катапультирования и мощное бронирование кабины. Укрепления украинских военных атакуют реактивными снарядами. В том что «Аллигаторы» не промахнулись, убеждают кадры объективного контроля.

Ударные вертолеты возвращаются на оперативные аэродромы. С начала операции по защите народных республик Донбасса, в том числе с помощью армейской авиации, уничтожено почти три тысячи объектов военной инфраструктуры Украины. Включая 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, и 986 единиц бронетехники.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо