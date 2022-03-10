В Минцифры порекомендовали пользователям «Госуслуг» перейти на российские браузеры

В Минцифры рекомендовали пользователям «Госуслуг» использовать браузеры, поддерживающие российский сертификат безопасности связи. По словам экспертов, это нужно для лучшего доступа к порталу.

«Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надежность интернет-ресурсов», - сказано в сообщении, разосланном россиянам.

Несколькими днями ранее Минцифры опровергло появившиеся в Сети сообщения о якобы имеющихся планах по отключению России от мирового интернета. В ведомстве напомнили, что на фоне начала специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР российские интернет-ресурсы начали регулярно сталкиваться с DDoS-атаками.