В Кремле заявили о постоянных попытках Киева организовать переговоры Путина и Зеленского
От официального Киева постоянно поступают предложения о прямых переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву», - заявил Песков.
По его словам, вероятность таких переговоров сейчас обсуждают главы МИД двух стран.
«Давайте дождемся итогов и поймем, о чем они договорятся», - добавил представитель Кремля.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины.
С момента начала операции представители Москвы и Киева провели три раунда переговоров по урегулированию ситуации. По их итогам удалось договориться о работе гуманитарных коридоров, по которым мирные жители могут покинуть зону ведения боевых действий. Договориться по принципиальным вопросам пока не удалось, сообщил ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.