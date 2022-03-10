В стране и мире В Кремле заявили о постоянных попытках Киева организовать переговоры Путина и Зеленского Ян Брацкий Возможность прямых переговоров Москвы и Киева сейчас обсуждают главы МИД России и Украины, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: От официального Киева постоянно поступают предложения о прямых переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву», - заявил Песков. По его словам, вероятность таких переговоров сейчас обсуждают главы МИД двух стран. «Давайте дождемся итогов и поймем, о чем они договорятся», - добавил представитель Кремля. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины. С момента начала операции представители Москвы и Киева провели три раунда переговоров по урегулированию ситуации. По их итогам удалось договориться о работе гуманитарных коридоров, по которым мирные жители могут покинуть зону ведения боевых действий. Договориться по принципиальным вопросам пока не удалось, сообщил ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика