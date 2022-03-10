Не оставить в беде: кадры погрузки гуманитарной помощи в Ил-76 ВКС РФ для жителей Украины

«Звезда» публикует кадры погрузки гуманитарной помощи на Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Гуманитарную помощь грузят российские военнослужащие на аэродроме в городе Ростов-на-Дону. Общий вес партии составляет около сотни тонн, ее доставят пятью бортами.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов