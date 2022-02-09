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Более 400 работников предприятия во Владивостоке эвакуировали после утечки аммиака

Анна Назайкина
06:15 09.02.2022
Было отмечено, что на месте работает экологическая экспертиза, концентрация вещества на данный момент превышает норму в 10 раз.
Более 400 работников предприятия во Владивостоке эвакуировали после утечки аммиака
© Фото: МЧС РФ
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В Владивостоке на предприятии произошла утечка аммиака. Из-за происшествия 420 сотрудников эвакуировали, в настоящий момент все рабочие процессы в цеху приостановлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Владивостокскую городскую поисково-спасательную службу.

«По предварительным данным, на территории предприятия произошла утечка аммиака, около трех литров. Общий объем хранящегося хладогена - 7 тонн. Проводилась эвакуация работников цеха. Всего эвакуировано 420 работников за территорию производства. (Утечка) ликвидирована», - сказал собеседник агентства.

Также было добавлено, что в ликвидации последствий происшествия участвовали силы и средства предприятия, а также сотрудники городской службы спасения – в общей сложности 9 человек и 2 единицы техники.

«На месте работает экологическая экспертиза. На данный момент концентрация составляет 200 мг/м3 - превышение нормы в 10 раз. Сейчас работы в цеху приостановлены до 10 февраля. Ведется проветривание. Угрозы для жизни нет», - уточнили в экстренных службах.

В Прокуратуре Приморья сообщили, что в результате ЧП на предприятии никто не пострадал. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. 

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