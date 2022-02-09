Зенитчики ЦВО отрабатывают тактику на тренажере ЗРК С-400 «Триумф» в преддверии масштабных учений

Специалисты войск противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) приступили к тренировкам на тренажере перед крупными учениями с боевыми пусками зенитных управляемых ракет. Военнослужащие командных пунктов и боевых расчетов ЗРК С-400 «Триумф» отрабатывают отражение воздушных налетов особо сложных целей условного противника.

Специалисты проходят теоретическую и практическую подготовку на базе Военного учебного центра Уральского федерального университета с использованием современных тренировочных комплексов.

«Курс подготовки боевых расчетов включает занятия по тактической, технической, специальной и ракетно-стрелковой подготовке, а также противодействие высокоманевренным, сверхскоростным, баллистическим целям и мишеням, летящим на предельно-малых высотах», - рассказали в пресс-службе ЦВО.

После отработки учебных задач на тренажерных комплексах боевые расчеты С-400 «Триумф» пройдут предстрельбовую подготовку и получат допуски к боевым пускам в Военной академии воздушно-космической обороны.

Подготовка боевых расчетов на тренажерном комплексе завершится в середине месяца, в ней задействовано около 50 военнослужащих соединений ПВО из числа офицеров управления, боевых расчетов и командных пунктов. В начале апреля им предстоит выполнить боевые пуски зенитных управляемых ракет на полигоне в Астраханской области.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь-С» в 2022 году примут участие в пяти крупных учениях сил противовоздушной обороны. Они отработают весь комплекс учебно-боевых задач и совершат боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

Материал подготовили Анна Касаткина и Олег Давыденко.