В Словакии ратифицировали военное соглашение с США

Словацкий лидер Зузана Чапутова ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и Соединенными Штатами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец.

«Президент республики своей подписью в среду вечером ратифицировала ранее одобренное парламентом соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США», - приводит РИА Новости его слова.

Днем в среду, 9 февраля, депутаты Национального совета (парламента) Словакии большинством голосов одобрили соглашение о военном сотрудничестве с США.

Ранее генеральный прокурор республики Марош Жилинка нашел в документе 35 несоответствий словацкому законодательству. Также он высказал мнение, что соглашение с Соединенными Штатами приведет к нарушению суверенитета и территориальной целостности Словакии, которая, уверен глава Генпрокуратуры, будет обязана «перенести часть своих прав на другое государство». Помимо этого, Жилинка рекомендовал парламентариям отвергнуть данное соглашение.

Документ, о котором идет речь, позволит американской стороне использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке республики и Слиач в ее центральной части. Срок действия соглашения должен составить 10 лет с возможностью его дальнейшего продления либо отказа от продления. Документ предусматривает также выделение Вашингтоном 100 миллионов долларов на модернизацию военной инфраструктуры Словакии.

Стоит отметить, что по результатам проведенного в конце января опроса общественности, 64% граждан Словакии не согласны с возможным размещением американских военнослужащих в стране, а 51% респондентов категорически отвергли военное соглашение с США.