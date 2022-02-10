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Расчеты реактивных установок «Дамба» «уничтожили» подводных диверсантов на Камчатке

00:00 10.02.2022
Стрельба велась по морскому полигону на расстояние до трех километров от берега с глубиной поражения специальными снарядами до 50 метров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты реактивных установок противодиверсионного отряда из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в ходе учений отработали задачи противодиверсионной обороны в прибрежной полосе Тихого океана.

Расчеты спецподразделения, преодолев перевалы и снежную целину в прибрежной полосе, выполнили боевые стрельбы из 122-мм самоходных береговых реактивных комплексов ДП-62 «Дамба» в районе мыса Скалистого.

Реактивные противодиверсионные установки были развернуты с ходу на необорудованных позициях Халактырского пляжа. Стрельба велась по морскому полигону в открытом океане на расстояние до трех километров от береговой линии с глубиной поражения специальными снарядами до 50 метров.

Всего по местам возможного подхода диверсантов было выпущено более 20 реактивных снарядов. Безопасность проведения учебно-боевых стрельб обеспечивали военнослужащие в оцеплении с берега и с водной поверхности. В соответствии с планом подготовки ВС Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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