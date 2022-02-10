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Российские миротворцы привезли подарки школьникам в отдаленный район Карабаха

03:30 10.02.2022
Военнослужащие передали более 100 детям из сельской школы канцелярские наборы и школьные принадлежности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента организовали и провели гуманитарную акцию в отдаленном районе Нагорного Карабаха.

«Сегодня проведена гуманитарная акция в населенном пункте Мачкалашен, Мартунинского района. Школа получила наборы. Завтра планируется проведение гуманитарной акции в детском садике города Степанакерт», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин.

Российские миротворцы в сельской школе передали более 100 детям из села Мачкалашен Мартунинского района канцелярские наборы и школьные принадлежности.

«Сегодня в нашу Мачкалашенскую школу приехали миротворческие силы. Российские миротворцы, принесли детям подарки. Я хочу поблагодарить вас за все это и пожелать, чтобы служба была под мирным небом, и чтобы вы всегда защищали нашу безопасность», - сказал председатель села Мачкалашен Левик Ованесян.

С начала текущего года военнослужащие российского миротворческого контингента провели более 10 гуманитарных акций для нуждающихся жителей в городах и отдаленных районах Нагорного Карабаха. В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Вадим Михеев

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