Годовая инфляция в России в феврале замедлилась до 8,8%

Инфляция в годовом выражении в России по состоянию на 4 февраля 2022 года составила 8,8% против 8,82% неделей ранее. Такие данные приводит Минэкономразвития страны в своем обзоре по ситуации с ценами в РФ.

В документе приводится, в том числе, информация от Росстата, согласно которой этот показатель с 29 января по 4 февраля достиг 0,29%, неделей ранее он составил 0,19%, а с начала года - 1,16%.

«На продовольственные товары цены выросли на 0,31% за счет удорожания плодоовощной продукции на 1,89%, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17% после 0,19%)», - сказано в обзоре экономического ведомства.

Минэкономразвития также сообщает, что продовольственная инфляция в стране на 4 февраля составила 11,13% в годовом выражении (10,52% без учета овощей и фруктов, стоимость которых возросла на 15,98%); цены на непродовольственные товары увеличились на 8,73% в годовом выражении. Услуги (туристические и регулируемые) по состоянию на 4 февраля стали дороже на 5,06% в годовом выражении.