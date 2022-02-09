Спорт Шорт-трекист Елистратов выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине Ян Брацкий Золото досталось атлету из Южной Кореи Хвану Дэ Хону, серебро у канадца Стивена Дюбуа. © Фото: Alexander Chernykh, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Россиянин пришел третьим на дистанции 1 500 метров. Золото досталось атлету из Южной Кореи Хвану Дэ Хону, серебро у канадца Стивена Дюбуа. Победителю Елистратов уступил 0,048 секунды, пишет РИА Новости. Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете. Кроме того, 31-летний россиянин побеждал на чемпионате мира в 2015 году и имеет в активе 14 золотых медалей чемпионатов Европы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика