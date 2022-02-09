Армия Замминистра обороны РФ Жидко принял участие в открытии коллегии военно-морских музеев в Петербурге Форум является площадкой для обсуждения профессиональных вопросов и обмена опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия ВМФ. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге начала работу Коллегия военно-морских музеев. На церемонии открытия присутствовали замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Геннадий Жидко, представители Главного командования ВМФ, городские власти, представители музейного и научного сообщества, офицеры и ветераны флота. Коллегия проводится для обмена опытом специалистов в области изучения историко-культурного наследия российского флота, а также с целью расширения сотрудничества между музеями. Коллегия завершит работу 11 февраля учебно-методическими занятиями в музеях Северной столицы. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика