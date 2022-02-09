Путин потребовал от судов быстрых и справедливых решений

Россияне должны получать быстрый отклик при обращении в суды различных инстанций и справедливые решения, особенно в непростое время пандемии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов 9 февраля.

«Многим сейчас приходится трудно, безусловно. И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение», - отметил глава государства.

Путин подчеркнул особую роль президиумов Верховного суда и судей, которые с самого начала пандемии коронавирусной инфекции приняли постановление о порядке работы судов и регулярно предоставляли разъяснения по вопросам, возникающим в связи с пандемией.

Президент напомнил, что они касались прав медработников, получения ими всех положенных выплат за работу с инфицированными COVID-19, обеспечения прав работающих дистанционно граждан.