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На «Терминаторах» после заката: молодые летчики ЦВО выполнили ночные полеты на вертолетах Ми-8АМТШ-В

11:27 09.02.2022
В учебно-тренировочных полетах было задействовано 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8, а также около 100 военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Молодые летчики ЦВО, выпустившиеся в прошлом году, провели первые ночные учебно-тренировочные полеты на вертолетах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» под Новосибирском.

«Согласно курсу боевой подготовки молодые летчики приступили к выполнению полетов днем на площадку с самостоятельным подбором с воздуха, в ходе которых определяются размеры площадки, наличие препятствий по курсу предполагаемой посадки и возможного ухода, и ночью с применением очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1, а также по маршруту на малых и предельно малых высотах», - пояснил заместитель командира вертолетного полка по военно-политической работе подполковник Александр Нэрлих.

Лейтенанты управляли винтокрылыми машинами под контролем опытных летчиков-инструкторов. Молодые летчики выполнили элементы пилотажа над безориентирной местностью, полеты в зону и по кругу. В полетах было задействовано 10 вертолетов, приняли участие порядка 100 военнослужащих.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

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