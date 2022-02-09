СМИ: Байден дал личные оценки лидерам Британии, Германии, Франции и России

Американский президент Джо Байден рассказал о своих впечатлениях относительно лидеров различных европейских государств, с которыми он взаимодействует в последнее время. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным телеканала, лидер США озвучивал свои мнения в частных беседах. Как следует из информации СМИ, он успел раздать оценки руководителям Великобритании, Германии, Франции и России.

Отмечается, что президента Франции Эммануэля Макрона Байден назвал человек, который старается быть похожим на легендарного французского лидера Шарля де Голля. Поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона президент назвал «задиристым».

Что касается нового канцлера ФРГ Олафа Шольца, то Байден отметил, что «это не Ангела Меркель». В материале не уточняется, является ли это комплиментом с точки зрения президента или нет. Российского президента Владимира Путина же Байден назвал «одиноким парнем с ядерным оружием», сообщает телеканал.