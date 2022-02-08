FT назвала встречу Путина и Макрона продвижением в сторону деэскалации

На фоне переговоров в Москве российского лидера Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона удалось «продвинуться» к деэскалации в ситуации вокруг Украины, пишет издание Financial Times, ссылаясь на неназванных французских чиновников.

Кроме того, в материале газеты утверждается, что в ходе переговоров двух президентов якобы проходило обсуждение вывода российских военнослужащих из Белоруссии после того, как будут завершены масштабные учения.

«Было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Два чиновника сообщили, что соглашение также может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения масштабных совместных учений, в которых принимает участие контингент в примерно 30 тысяч человек», - пишет издание.

Однако, отмечает газета, ни российский, ни французский лидеры не упомянули об обсуждении таких обещаний в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Переговоры Путина и Макрона состоялись в Москве вечером 7 февраля. Они продлились более пяти часов. Президент России впоследствии назвал встречу содержательной и полезной.