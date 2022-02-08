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Заволокло дымом: во Владивостоке загорелось здание возле большого рынка

Иван Линдеманн
05:53 08.02.2022
Речь идет о крупном торговом павильоне, который расположен возле одного из крупных рынков столицы Приморья.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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Рядом с большим рынком во Владивостоке произошел сильный пожар. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.

Речь идет о крупном торговом павильоне, который расположен возле одного из крупных рынков столицы Приморья. Объект не был достроен - там не располагалось ни товаров, ни людей. Сообщается, что огонь уничтожил павильон за считанные минуты, окрестности быстро заволокло дымом, который было видно из многих точек города.

На месте работают сотрудники МЧС. На данный момент им удалось локализовать горение. К месту пожара, как сообщают СМИ, прибыл вице-мэр Дмитрий Свитайло, который курирует вопросы гражданской защиты во Владивостоке. Причину возгорания предстоит установить.

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