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Полеты «Суперграчей»: кадры пилотажа летчиков ЮВО на модернизированных штурмовиках Су-25СМ3

05:41 08.02.2022
Летчики совершали полеты на высотах от 150 до 3000 метров и на скоростях от 300 до 800 км/ч.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи штурмового авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, отработали сложные элементы пилотажа. Летчики выполнили вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты и петлю «Нестерова» на штурмовиках Су-25СМ3, Су-25СМ, Су-25 УБ и Су-25.

Как сообщили в Минобороны России, летчики совершали полеты на модернизированных штурмовиках Су-25СМ3 «Суперграч» на высотах от 150 до 3000 метров и на скоростях от 300 до 800 км/ч. Полеты выполнялись одиночно и парами.

«Военнослужащие выполнили маневрирование на интервале между самолетами от 75 до 150 метров и при изменении угла визирования. Кроме того, в воздухе летчики отработали перестроение боевого порядка - каждый экипаж выполнил функцию ведущего самолета», - рассказали в военном ведомстве.

Всего в текущем году экипажи штурмовиков совершат свыше 1,6 тысячи вылетов с практическим применением штатного вооружения. Летчика предстоит решить задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО и баз условного противника.

Новейший штурмовик Су-25СМ3 способен поражать малоразмерные подвижные и неподвижные наземные цели без визуальной видимости днем и ночью. Самолет оснащен системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет запрограммировать конечную точку на карте с точностью до 10 метров. Эта же система позволяет летчикам действовать независимо от наземных служб поддержки. В кабине пилота установлен многофункциональный дисплей.

Боевая эффективность модернизированного Су-25 возросла в три раза по сравнению с предыдущей версией самолета. Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах.

Материал подготовили Анна Касаткина и Андрей Работнов.

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