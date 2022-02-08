Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач рассказала об особенностях «омикрона» у детей

Анна Касаткина
04:49 08.02.2022
Часто дети переносят инфекцию бессимптомно, отметила специалист.
Врач рассказала об особенностях «омикрона» у детей
© Фото: Ashraf Amra, KeystonePressAgency, globallookpress
Читайте нас на:

Менее чем 1% детей переносят заболевание коронавирусом, вызванное штаммом «омикрон», в тяжелой форме и лишь около 3% нуждаются в госпитализации. Об этом заместитель директора по клинической работе МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, чаще всего у пациентов детского и подросткового возраста наблюдаются симптомы воспаления верхних дыхательных путей: насморк, першение в горле, кашель, повышенная температура, слабость, головная боль и отсутствие аппетита. Иногда также встречаются осиплость голоса, диарея и сыпь, добавил Руженцова.

«Тяжелое течение наблюдается менее чем у 1% детей. Из всех пациентов детского возраста, заболевших COVID-19, госпитализируются всего 3%», - сказала РИА Новости.

Среди госпитализированных есть дети в состоянии средней тяжести, а также с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения.

Руженцова также отметила, что часто как дети, так и взрослые, переносят инфекцию бессимптомно. Доля таких случаев в зависимости от региона варьируется от 17 до 40%.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России наблюдается значительный прирост числа заболевших COVID-19 среди детей. За последнюю неделю января оно выросло более чем в 2,2 раза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:57 В стране и мире
Видео
«Терпи, моя красавица»: Путин напомнил Киеву об отсутствии альтернатив Минским соглашениям
00:50 В стране и мире
Видео
Путин: Россия не допустит попытки возвращения Крыма Украиной военным путем
00:21 В стране и мире
Макрон заявил, что Франция и Россия договорились вместе работать над гарантиями безопасности
21:35 В стране и мире
Россия предложила в ООН подумать над перечнем не подпадающих под санкции товаров
00:03 В стране и мире
Макрон опубликовал фото со встречи с Путиным
Популярное
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
Мясников назвал главные ошибки при измерении давления
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.