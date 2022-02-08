Врач рассказала об особенностях «омикрона» у детей

Менее чем 1% детей переносят заболевание коронавирусом, вызванное штаммом «омикрон», в тяжелой форме и лишь около 3% нуждаются в госпитализации. Об этом заместитель директора по клинической работе МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, чаще всего у пациентов детского и подросткового возраста наблюдаются симптомы воспаления верхних дыхательных путей: насморк, першение в горле, кашель, повышенная температура, слабость, головная боль и отсутствие аппетита. Иногда также встречаются осиплость голоса, диарея и сыпь, добавил Руженцова.

«Тяжелое течение наблюдается менее чем у 1% детей. Из всех пациентов детского возраста, заболевших COVID-19, госпитализируются всего 3%», - сказала РИА Новости.

Среди госпитализированных есть дети в состоянии средней тяжести, а также с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения.

Руженцова также отметила, что часто как дети, так и взрослые, переносят инфекцию бессимптомно. Доля таких случаев в зависимости от региона варьируется от 17 до 40%.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России наблюдается значительный прирост числа заболевших COVID-19 среди детей. За последнюю неделю января оно выросло более чем в 2,2 раза.