Военнослужащие МТО развернули сотню полевых пунктов питания в Белоруссии

Более 100 полевых пунктов питания развернули военнослужащие материально-технического обеспечения на полигонах Белоруссии для участников проверки сил реагирования Союзного государства. Военные повара и пекари каждый день обеспечивают личный состав войск свежим хлебом и горячим питанием.

«Военные повара и пекари развернули более 100 полевых пунктов питания, современные полевые кухни, хлебозаводы и хлебопекарные печи на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, и выпекают хлеб, а также готовят различные блюда, обеспечивающие сбалансированное питание», - говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что для организации питания военнослужащих используются мобильные кухни-столовые на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости.

Личный состав размещен в современных армейских палатах. Полевые городки оборудованы бытовыми комнатами, современными душевыми и парикмахерскими. В комнатах досуга военнослужащие могут посмотреть российские телевизионные каналы.

Проверка сил реагирования Союзного государства продлится до 9 февраля, после чего стартуют учения «Союзная решимость - 2022». Учения пройдут с 10 по 20 февраля. Российским и белорусским военным предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. По замыслу учений, Союзное государство подвергнется внешней агрессии. Военнослужащие отработают ее отражение и противодействие терроризму, отточат навыки по усилению госграницы, перекроют «каналы доставки оружия», найдут и обезвредят условных диверсантов.



Материал подготовили Анна Касаткина и Андрей Работнов.