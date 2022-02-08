«Ярсы» и БПЛА: на учениях РВСН под Новосибирском отработают задачи для беспилотников

Для учений РВСН в Новосибирской области задействовали беспилотные летательные аппараты. Они будут применяться для разведки маршрутов боевого патрулирования, обнаружения ДРГ условного противника, ведения химической и инженерной разведки, а также для охраны пусковых установок «Ярс».

В ходе маневров военнослужащие задействуют широкую линейку БПЛА различного класса. Для решения задач будут использованы и новые боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные беспилотными летательными аппаратами.

В числе главных задач учений – отработка вопрос по поиску и уничтожению условных диверсантов в темное время суток. Кроме того, тренировки пройдут в условиях низких температур.

В ходе маневров военнослужащие РВСН отработают задачи вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до ста километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

В общей сложности подразделения отработают несколько десятков вводных. В учениях задействовано более ста единиц техники и порядка 1000 военнослужащих.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Андрей Работнов.