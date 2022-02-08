Специалисты сравнили уровень смертности от COVID-19 среди привитых и непривитых

Риск смерти от коронавируса у вакцинированных людей оказался значительно ниже, чем у непривитых. К соответствующим выводам пришли специалисты Управления национальной статистики Великобритании, проанализировав 70 тысяч случаев летальных исходов от COVID-19 в Англии с июля по декабрь 2021 года.

Так, согласно расчетам, скорректированный по возрасту риск смерти от коронавируса у полностью вакцинированных, а также получивших бустерную дозу вакцины был на 93,4% ниже, чем у невакцинированных.

В отчете при этом отмечается, что выявленные показатели не являются эквивалентом эффективности вакцин, так как, помимо возраста, на исход заболевания также может влиять общее состояние здоровья человека, доминирующий в конкретный момент штамм и другие данные, которые не учитывались в исследовании.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что 70% заразившихся омикрон-штаммом в России не проходили вакцинацию.