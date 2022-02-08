Путин заявил о необходимости создания инфраструктуры для оперативного производства вакцин

Формирование мощной инфраструктуры, которую в случае появления новых инфекций можно будет оперативно развернуть для создания необходимых вакцин и лекарств, является самой актуальной на сегодня задачей для научного сообщества. Об этом на онлайн-заседании Совета по науке и образованию говорил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, такая работа активно ведется уже сейчас, но нужно набирать обороты.

«Нужно вывести эту работу на еще более высокий, еще более качественный уровень, а именно сформировать мощную технологическую базу и инфраструктуру, чтобы при появлении неизвестных, новых инфекций мы смогли оперативно развернуть производство эффективных лекарств и вакцин. Мы об этом много раз говорили с коллегами из правительства в ходе наших текущих совещаний. Для этого у нас должно быть свое, отечественное оборудование, комплектующие, исходное сырье, передовые и даже уникальные компетенции в разработке и использовании фармпрепаратов, включая лекарственные средства нового поколения, в том числе для лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам», - объяснил глава государства.

Владимир Путин также поручил регионам обеспечить возможность вызывать врача на дом через портал Госуслуг. Это связано с тем, что заболеваемость коронавирусом в России растет уже четвертую неделю подряд. По данным главы Минздрава Михаила Мурашко, по всей стране увеличилась нагрузка на стационары. В «красных зонах» развернуто более двухсот тысяч коек.