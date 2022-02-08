В ГК «Росатом» заявили о сотрудничестве с полицией в расследовании смертей россиян в Бангладеш

В госкорпорации «Росатом» заявили о сотрудничестве с представителями следственной группы, которые устанавливают причины и обстоятельства смерти нескольких россиян, занятых на стройке местной АЭС «Руппур». Ранее СМИ Бангладеш сообщили о пяти смертях занятых на производстве граждан России.

«К сожалению, в социальных сетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования. В настоящий момент мы оказываем всевозможную поддержку и сотрудничаем со следственной группой, работающей над установлением причин каждого случая смерти», - цитирует РИА Новости заявление госкорпорации.

В заявлении говорится о том, что компания готова принять исчерпывающие меры на основе отчетов всех партнеров и занятых в расследовании служб для предотвращения в дальнейшем подобных инцидентов. Там также выразили глубокие соболезнования семьям умерших сотрудников.