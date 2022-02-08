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Виртуальные покушения на реальную жизнь: как защитить свои аккаунты в сосцсетях от взлома

Диана Сирази
19:27 08.02.2022
Россияне все чаще становятся жертвами кибермошенников. Преступная схема проста: злоумышленники взламывают страницу пользователя, после чего под разными предлогами просят подписчиков о переводе денежных средств.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Каждый третий взрослый россиянин столкнулся с онлайн-мошенничеством в 2021 году, и цифра эта только растет, следует из данных соцопросов. Более изощренными становятся и схемы, к которым преступники прибегают ради наживы. Они выкупают или воруют профили, взламывают базы данных. Распознать подвох становится все сложней.

Сейчас Любовь Стасенко листает свою страничку в Instagram, которую активно вела много лет. Девушка работает швеей, многие заказы принимала через соцсети. А теперь доступ к профилю закрыт, последний пост опубликовали мошенники от лица хозяйки аккаунта.

«Они разместили информацию о том, что мою дочь сбила машина, что нам нужна помощь, что нам нужна кровь, и карты: "Скидывайте сюда". Мне начали звонить мои знакомые, мои друзья: "Как у вас дела?"», - рассказала Любовь Стасенко.

Правда, друзья звонили уже после того, как перевели деньги. Кто-то тысячу, кто-то 10 тысяч. Мошенники сообщали, что денег нужно много, прямо сейчас, немедленно, иначе дочь погибнет. Для достоверности подкрепили обман документами - медицинской справкой с диагнозом «перелом черепа» и фотографией паспорта.

«Это сплошь и рядом. Возможно скачать на черном рынке (личные данные - прим. ред.), но чаще всего база утекает из-за халатности какого-то человека, который скачал ее домой, или держал на тестовом сервере, который не был защищен», - объяснил директор Ассоциации пользователей соцсетей Владимир Зыков.

Соцсети стали нашей второй жизнью, здесь мы делимся и радостью, и болью. Потому подписчики, листая ленту, порой ставят лайк и верят написанному словно на автомате. Мошенники охотятся и за профилями селебрити: больше подписчиков - больше шансов, что кто-то да поведется.

Известно, что жертвами злоумышленников уже становились Николай Басков, Лариса Долина, Мария Аронова.

За жизнью Долиной, например, следит 170 тысяч человек. И вот в сториз ее аккаунта в Instagram появилось предложение о продаже профиля. Цена составила 600 долларов, сразу нашлось несколько покупателей. Благо, исполнительница успела предупредить поклонников.

Instagram - не единственная мишень для наживы, соцсети взламывают каждый день, у киберэкспертов есть даже статистка по краже профилей. «ВКонтакте» оказался самым популярным. Здесь другой почерк мошенничества: деньги просят взаймы у друзей по списку. Доступ к чужому профилю можно даже не взламывать, а купить.

«Создать с нуля какой-то аккаунт, а лучше 1000 штук, чтобы активно предлагать что-то. Давить, якобы на помощь какому-то ребенку... Не все зарегистрированы на хороших почтовых кастингах, поэтому подобрать пароль легко, тем более если он простой. Если произошел подбор пароля, происходит доступ к электронной почте и практически ко всему, что привязана к этой почте», - рассказал эксперт по информационной безопасности Евгений Царев.

Защитить себя от взлома поможет двухфакторная идентификация, система «Два ключа»: нужно запомнить логин и пароль, а еще ввести номер телефона.

Двухфакторная система защиты поможет при краже вернуть свое имя в соцсетях, но и ее мошенники научились обходить. Поэтому самый надежный способ - он же и самый простой - придумать сложный пароль. Для каждой соцсети - свой.

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