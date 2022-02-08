Спорт Татьяна Иванова завоевала бронзу на ОИ впервые в истории России в одноместных санях Роман Захаров Первое и второе места достались представительницам Германии. © Фото: ivanovaluge, Instagram Читайте нас на: Россиянка Татьяна Иванова завоевала бронзовую награду в соревнованиях по санному спорту на Олимпиаде в Пекине. Первое место досталось представительнице Германии Натали Гайзенбергер. Серебро у ее соотечественницы Анны Беррейтер. Стоит отметить, что это первая личная медаль в истории России на ОИ в одноместных санях. Представительницы СССР становились олимпийскими призерками в данной дисциплине дважды: на Играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде Вера Зозуля завоевала серебряную медаль, а Ингрида Амантова - бронзовую. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика