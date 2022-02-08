Скончался глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

Скончался руководитель Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Ему было 43 года, сообщили 8 февраля в пресс-службе Минвостокразвития.

«С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким», - говорится в некрологе.

В ведомстве подчеркнули, что Носов «внес существенный вклад в развитие российских регионов - и, прежде всего, Дальнего Востока и Арктики».

Игорь Носов родился 20 апреля 1978 года. Он являлся главой корпорации с мая прошлого года. До этого работал на разных должностях в государственных и коммерческих организациях. В 2018-2020 годах занимал должность заместителя губернатора Нижегородской области, перед этим был генеральным директором АО «Особая экономическая зона "Иннополис"». Кроме того, работал на руководящих позициях в правительстве Москвы и кабинете министров Татарстана, возглавлял Совет директоров особой экономической зоны «Алабуга».