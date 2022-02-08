Путин поручил обеспечить Вечные огни бесплатным газом

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», - говорится в сообщении.

Поручение было утверждено по итогам совещания с членами кабинета министров 12 января, но опубликовано только сейчас. Тогда было решено, что поставка газа для Вечных огней будет осуществляться за счет средств «Газпрома».

Напомним, что 8 мая 1967 года у Кремлевской стены на Могиле Неизвестного Солдата был зажжен Вечный огонь в память героев, павших в годы Великой Отечественной войны.