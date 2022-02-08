Спорт Александр Терентьев стал бронзовым призером Олимпийских игр в лыжном спринте Ян Брацкий Золото в спринте на счету норвежца Йоханнеса Клебо, вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино. © Фото: sasha_9i, Instagram Читайте нас на: Российский лыжник Александр Терентьев занял третье место в спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Победителем спринта стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, серебро у итальянца Федерико Пеллегрино. Еще один россиянин Артем Мальцев пересек финишный створ пятым. Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Все участники соревнований живут в специальных изолированных помещениях. Им запрещено выходить в город, общаться с местным населением и рекомендовано максимально сократить контакты между собой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика