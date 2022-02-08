Скончался 90-летний ветеран «Ленфильма» Феликс Эскин

На 91-м году жизни умер организатор кинопроизводства, драматург и продюсер Феликс Эскин. О трагической новости сообщили в «Ленфильме» во вторник, 8 февраля. Начинавший в 1957 году с должности кочегара на киностудии, Эскин стал одним из самых выдающихся организаторов производства.

«Особая страница в его творческой биографии - работа с режиссером Алексеем Германом. Феликс Михайлович был директором таких его картин, как "Двадцать дней без войны" и "Трудно быть богом". Работал со многими известными режиссерами, включая Виталия Мельникова, Игоря Масленникова, Иосифа Хейфица и другими», - говорится в сообщении «Ленфильма».

Одной из последних работ Эскина стала картина Виктора Бутурлина «Одна на всех» (2015). Для этого документального фильма он написал сценарий.

Информация о дате и месте прощании появится позже.