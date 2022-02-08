Морпехи Черноморского флота отработали оборону морского побережья в Крыму

Морские пехотинцы Черноморского флота совместно с подразделениями армейского корпуса Южного военного округа отработали оборону морского побережья в Крыму. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Мероприятия проводилось на полигоне Опук. Оно прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота в зимнем периоде обучения.

Военнослужащие отработали противодесантную оборону побережья с проведением боевых стрельб танкистов и артиллеристов армейского корпуса ЮВО по морским целям.

Инженеры Черноморского флота провели оборудование рубежей и фортификационные сооружений, а также запасных огневых позиций и засад. Кроме того, на переднем крае обороны были установлены минные поля.

Учения позволили командирам всех степеней закрепить навыки управления разнородными группировками в постоянно меняющейся тактической обстановке. Кроме этого, получили ценный опыт и подразделения материально-технического и медицинского обеспечения.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не допустит попытки захвата Крыма Украиной военным путем.

Материал подготовил Тимур Шерзад