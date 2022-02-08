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Морпехи Черноморского флота отработали оборону морского побережья в Крыму

14:35 08.02.2022
Учения позволили командирам всех степеней закрепить навыки управления разнородными группировками в постоянно меняющейся тактической обстановке. Кроме этого, получили ценный опыт и подразделения материально-технического и медицинского обеспечения. 
Морпехи Черноморского флота отработали оборону морского побережья в Крыму
© Фото: Минобороны России
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Морские пехотинцы Черноморского флота совместно с подразделениями армейского корпуса Южного военного округа отработали оборону морского побережья в Крыму. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Мероприятия проводилось на полигоне Опук. Оно прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота в зимнем периоде обучения. 

Военнослужащие отработали противодесантную оборону побережья с проведением боевых стрельб танкистов и артиллеристов армейского корпуса ЮВО по морским целям. 

Инженеры Черноморского флота провели оборудование рубежей и фортификационные сооружений, а также запасных огневых позиций и засад. Кроме того, на переднем крае обороны были установлены минные поля. 

Учения позволили командирам всех степеней закрепить навыки управления разнородными группировками в постоянно меняющейся тактической обстановке. Кроме этого, получили ценный опыт и подразделения материально-технического и медицинского обеспечения. 

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не допустит попытки захвата Крыма Украиной военным путем.

Материал подготовил Тимур Шерзад

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