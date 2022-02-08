Виртуальный бой: танкисты ВВО провели тренировки на мультимедийных тренажерах

В Хабаровском крае курсанты танковых войск провели тренировки на новых мультимедийных тренажерах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Тренажеры позволяют погрузиться в виртуальную реальность и отработать навыки в учебной обстановке. В дальнейшем приобретенные на тренировках навыки помогут курсантам выполнять задачи уже на боевой технике на полигоне.

Тренажер состоит из имитатора отделения управления танка и рабочего места инструктора. На нем имеется люк механика-водителя, как у танка, через который курсант может заходить внутрь «боевой машины».

Выполняя задачи, стоящие перед экипажем, можно вести огонь по обнаруженным целям. Имитируется траектория полета снарядов, движение мишеней, размеры которых изменяются пропорционально дальности.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов